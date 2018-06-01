Екс-тренер Реала Зідан буде працювати на новому місці за 50 мільйонів євро

Екс-тренер мадридського "Реала" очолить команду-господарку ЧС-2022 збірну Катару.

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан очолить збірну Катару, країни-господині майбутнього чемпіонату світу-2022.

Сенсаційно повідомлення оголосив єгипетський бізнесмен Нагіб Савіріс у своєму Twitter.

Також він навів дані контракту Зідана з новими роботодавцями.

"Зідан очолить збірну Катару і почне готувати її до чемпіонату світу — 2022. Зарплата — 50 мільйонів євро, контракт на чотири роки. Гроші вирішують все?" — написав Савіріс.

Читайте такожЗідан несподівано пішов у відставку з Реала

Зінедін Зідан несподівано оголосив про відставку з поста головного тренера "Реала" напередодні, 31 травня. За 5 днів до цього, в Києві на НСК " Олімпійський "Реал" під його керівництвом виграв Лігу чемпіонів УЄФА, обігравши у фіналі англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.