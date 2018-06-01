ЧС-2018: через технічну помилку заздалегідь став відомий склад збірної Німеччини

Тренерський штаб на чолі з Йоахімом Лівому назвав "фінальний" список з 23 гравців.

Німецький футбольний союз завчасно оголосив імена футболістів, які увійшли в остаточну заявку збірної Німеччини на чемпіонат світу–2018.

В остаточну заявку не увійшли воротар «Парі Сен-Жермен» Кевін Трапп, захисник «Байєра» Джонатан Та, півзахисник «Баварії» Себастьян Руді і нападник «Фрайбурга» Нільс Петерсен, повідомляє Чемпіонат.

«Мабуть, сталася помилка. Я збираюся розібратися в цьому зараз, тому що мене це по-справжньому розлютило. Всі футболісти справляють гарне враження, і рішення розлучитися з кимось з них – вкрай непросте. Напередодні офіційного оголошення відбудеться фінальна розмова, і наступного дня гравців повинні про все поінформувати», — цитує Олівера Бірхоффа, спортивного директора збірної Німеччини, AS з посиланням на UOL.

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Таким чином, згідно опублікованої раніше інформації, заявка збірної Німеччини на чемпіонат світу–2018 буде виглядати наступним чином: Мануель Нойер («Баварія»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Байєр»), Жером Боатенг, Матс Хуммельс (обидва – «Баварія»), Маттіас Гинтер («Боруссія» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Йозуа Киммих («Баварія»), Марвін Платтенхардт («Герта»), Антоніо Рюдігер («Челсі»), Ніклас Зюле («Баварія»), Юліан Брандт («Байєр»), Юліан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке-04»), Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті»), Самі Хедіра («Ювентус»), Тоні Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Баварія»), Месут Озіл («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссія» Дортмунд), Лерой Зане («Манчестер Сіті»)Маріо Гомес («Штутгарт»), Тімо Вернер («РБ Лейпциг»).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу ат футболу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

На груповому етапі чемпіонату світу–2018 збірна Німеччини зіграє з Південною Кореєю, Швецією і Мексикою.