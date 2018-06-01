Кращий бомбардир чемпіонату України підпише контракт з португальською "Бенфікою"

Факкундо Феррейра буде заробляти 4,5 млн. євро за сезон.

27-річний форвард донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра в найближчі дні підпише контракт з португальською «Бенфікою».

Угода Феррейри з «Бенфікою» буде розрахована на 4 роки, повідомляє Sport.ua з посиланням на португальські ЗМІ.

Заробітна плата Факундо складе €4,5 мільйона за сезон. Також футболіст отримає бонус у розмірі 4 мільйонів за підписання контракту з лісабонським клубом.

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Раніше повідомлялося, що Феррейра відмовив бразильському «Сантосу».

У минулому сезоні Феррейра провів за «Шахтар» 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Зокрема, він став кращим бомбардиром чемпіонату України, де забив 21 гол (один - з пенальті) за сезон.