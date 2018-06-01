Український фахівець Григорчук став головним тренером казахської "Астани"

З 1 червня новим головним тренером «Астани» став український фахівець Роман Григорчук, відомий по роботі у латвійському «Венспілсі», одеському «Чорноморці» та азербайджанській «Габалі».

Роман Йосипович має величезний досвід роботи з клубами в груповій стадії Ліги Європи, куди чотири рази виводив три різних клубу: латвійський «Венспилс», український «Чорноморець», азербайджанську «Габалу» (двічі). У сезоні 2013/2014 разом з одеським клубом вийшов у 1/16 фіналу турніру, повідомляє офіційний сайт клубу.

Крім цього в досягненнях тренера значаться три титули чемпіона Латвії, він двічі вигравав Кубок цієї прибалтійської країни, а також по два комплекти срібних і бронзових медалей чемпіонату Азербайджану.

З індивідуальних нагород варто відзначити, що Григорчук тричі визнавався кращим тренером Латвії і по одному разу подібної нагороди удостоювався на Україні і в Азербайджані.

"Пишаюся, що я тренер «Астани». Завдяки праці величезної кількості «Астана» стала впізнаваною в європейському футболі. Це накладає на нас відповідальність. Цей клуб привчений перемагати. Моя робота саме на це буде спрямована. Приємно, що є інтерес з боку ЗМІ", — поділився емоціями Роман Григорчук після підписання угоди про співпрацю.

А на питання, чи складно приймати команду, не пройшовши з нею передсезонні збори, зазначив: "Це питання, про яке я багато думав. Можна довго говорити на цю тему. «Астана» зараз на рівні, коли команда ставить великі завдання. Важливо поставити гру, яка дозволить досягати високих результатів. З іншого боку — я не бачу напруженості. Потрібно просто працювати. Я в команді, яка багато вміє. Немає нічого ідеального. Є моменти для поліпшення. Я хочу допомогти «Астані» продовжити перемагати. Звичайно, ми будемо робити кроки, щоб покращувати гру. Я і моя команда — повинні рости кожен день".