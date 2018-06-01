Українські футбольні коментатори відмовляються висвітлювати на Інтері ЧС-2018

Ряд відомих коментаторів вже відкинули пропозиції транслятора ЧС в Україні.

Група "Інтер" шукає коментаторів на трансляції матчів чемпіонату світу, але не всі погоджуються працювати через антиукраїнську, на їхню думку, політику телеканалу.

Один з найбільш відомих українських коментаторів Денис Босянок отримав пропозицію від Інтера, але відкинув її в категоричній формі, повідомляє SportArena.

«Я швидше піду закривати канал Інтер, ніж там працювати. Не розумію, як може працювати канал з антиукраїнською позицією в такий час», — прокоментував Босянок виданню.

Порталу також відомо, що Босянок не єдиний коментатор, який вже відмовився співпрацювати з каналом Інтер.

Не будуть працювати на матчах чемпіонату світу і співробітники телеканалів Футбол 1/2, яким це забороняє трудовий договір.

Як повідомляв УНІАН, матчі чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня, в Україні покажуть телеканал "Інтер" та НТН, який входить в ту ж медіа-групи.