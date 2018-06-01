П'ятов і Степаненко залишили розташування збірної України
11:59, 01 червня 2018Футбол
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Воротар Андрій П'ятов і півзахисник Тарас Степаненко вирушили у відпустку раніше часу.
П'ятов і Степаненко пропустить найближчий матч збірної України / Football.ua
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити на заслужений відпочинок одних з лідерів команди.
Андрій П'ятов та Тарас Степаненко, які грали в основному складі проти Марокко, залишили розташування команди Шевченка, повідомляє Football.ua з посиланням на телеканал Футбол 1.
Нагадаємо, що в списку викликаних на товариські матчі є ще два воротарі — Андрій Лунін та Денис Бойко.
Як повідомляв УНІАН, товариський матч Марокко - Україна відбувся напередодні і завершився внічию 0:0.
Також збірна України 3 червня проведе товариський матч проти Албанії.
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