П'ятов і Степаненко залишили розташування збірної України

Воротар Андрій П'ятов і півзахисник Тарас Степаненко вирушили у відпустку раніше часу.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити на заслужений відпочинок одних з лідерів команди.

Андрій П'ятов та Тарас Степаненко, які грали в основному складі проти Марокко, залишили розташування команди Шевченка, повідомляє Football.ua з посиланням на телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, що в списку викликаних на товариські матчі є ще два воротарі — Андрій Лунін та Денис Бойко.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Марокко - Україна відбувся напередодні і завершився внічию 0:0.

Також збірна України 3 червня проведе товариський матч проти Албанії.