Коноплянка після матчу з Марокко: ми побачили, що також на щось здатні

Півзахисник національної збірної України Євген Коноплянка оцінив гру команди у товариському поєдинку проти команди Марокко.

Вчорашній спаринг між збірними України та Марокко завершився сухою нічиєю. Одним із найактивніших у складі синьо-жовтих був Євген Коноплянка, який після матчу прокоментував розвиток подій на полі.

— Їхня тактика стала для нас сюрпризом. Ми були готові протистояти Марокко, але не очікували, що суперник гратиме у п’ять захисників. Або у три, як це зараз називають. Тому поки ми підлаштовувалися, розбиралися, пройшов певний час. Згодом уже більш-менш щось почало виходити. Відзначу, що в них і команда — не подарунок, із хорошими виконавцями. Тому насправді ми очікували тиску з їхнього боку. Думаю, зіграли непогано, особливо у другому таймі у нас були непогані нагоди. Якби ми реалізували свої моменти, то зараз би розмовляли по-іншому. Тож я вважаю, що 0:0 — непоганий результат, - відзначив гравець у коментарі офіційному сайту Федерації футболу України.

Оцінюючи свій шанс в одному з епізодів у другому таймі, гравець зауважив:

"Я ніби саме так і поцілив - у дальній верхній кут воріт, просто в тому епізоді суперників врятував захисник. Це футбол: якби пробив у ближній кут, могло б і залетіти. А так — не пощастило, що в потрібний час у потрібному місці опинився захисник".

А розмірковуючи про те чи такий матч корисний для майбутніх протистоянь із сильними опонентами, зауважив:

"Звичайно, завжди приємно грати проти гідного суперника. Можна оцінити свої сили, бо ця команда не просто так вийшла на чемпіонат світу. Ми побачили, що також на щось здатні, хоч і не все виходило. Ми продовжуємо зіграватися, оскільки у збірній молодий колектив. Починаємо відчувати один одного, звикати.

Як повідомляв УНІАН, матч Марокко - Україна завершився внічию, 0:0. Наступна товариська гра українців - проти команди Албанії, відбудеться 3 червня у французькому Евіані. Початок - 0 17.00