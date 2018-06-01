Шевчеко після матчу з Марокко: у складних ситуаціях ми виглядали як команда

Головний тренер збірної підбив підсумки товариської гри.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою після матчу з Марокко.

"Гра була дуже складною, різниця у підготовці відчувається відразу, тому що Марокко готується до чемпіонату світу, в той час як у наших гравців усі офіційні матчі вже позаду, вже час відпустки. Все це відображається на полі", - розпочав Шевченко, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

"Але я радий, що хлопці у складних моментах проявили характер, діяли компактно. У тих епізодах, коли було складно, ми побачили згуртованість та розуміння ігрової ситуації. Моменти були і в нас, і в суперників. Можливо, у марокканців трохи більше, оскільки вони фізично виглядали краще. В цілому ж сьогодні ми здобули пристойний результат.

...Втома позначилася у другому таймі, хоча ми й зробили чимало замін. Маліновський, в якого тільки-но закінчилися серйозні поєдинки за клуб, виглядав краще. Решті хлопців було важче. Втім, віддача біла стовідсотковою. В цілому я задоволений, була компактність, все нормально", - додав тренер.

Говорячи про те, що після першого тайму тренер провів три заміни, прибравши з поля в тому числі й Ярмоленка й чи були ці перестановки плановими, Шевченко підтвердив:

"Так, ці заміни були заплановані, оскільки на нас чекає ще гра з Албанією. У нас усього три флангових гравці та два форварди, тому брак футболістів на деяких позиціях дається взнаки. Треба розподіляти час, відчувається втома. Ярмоленко нещодавно тільки відновився після травми. Я заздалегідь сказав хлопцям, що буду робити багато замін і намагатися дати зіграти усім у цих двох матчах".

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Оцінюючи гру дебютантів команди — Бурди та Шапаренка - тренер зазначив:

"Оцінюю добре, все нормально. Для такої зустрічі, з суперником, який готується до чемпіонату світу, зарядженим на боротьбу, вважаю, вся команда зіграла добре. Наші новачки — молодці".

А говорячи про можливу суттєву ротацію у грі з Албанією, зауважив:

"Спочатку повернемося до місця розташування, подивимося, хто в якому стані перебуває. Але замість тих, хто провів сьогодні 90 хвилин, ми, мабуть, поставимо більш свіжих гравців".

"Головний позитивний момент у тому, що у складних ситуаціях ми виглядали як команда. Не все виходило, але головні якості, бійцівські, ми проявили. Компактність, віра один в одного і гра на нуль — ось головний підсумок", - зазначив наостанок тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч Марокко - Україна відбувся напередодні у Женеві (Швейцарія) і завершився внічию, 0:0.

Гра Албанія - Україна відбудеться 3 червня у французському Евіані. Початок - о 17.00 за київським часом.