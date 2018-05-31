Сотні марокканських фанатів освистали гімн України і вибігли на поле після матчу

Гравці збірної України змогли безперешкодно покинути газон стадіону в Женеві.

Товариський поєдинок між збірними Марокко і України, який відбувся на стадіоні «Стад де Женев», завершився скандальним епізодом.

Після фінального свистка на поле висипали сотні марокканських фанатів, які кинулися до гравців своєї команди, повідомляє Sport.ua.

При цьому, футболісти збірної України безперешкодно покинули поле.

Збірна Марокко — учасник ЧС-2018 в Росії, який відбудеться 14-го червня по 15-е липня. Вболівальники таким чином хотіли проводити свою команду на світову першість.

Варто також відзначити, що марокканські фанати перед початком матчу освистали національний гімн України.

Як повідомляв УНІАН, матч Марокко - Україна завершився внічию 0:0.