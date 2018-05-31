Сотні марокканських фанатів освистали гімн України і вибігли на поле після матчу

23:20, 31 травня 2018
Футбол
3147 0
Фанати збірної Марокко вибігли на поле після матчу з командою України / Football.ua

Після фінального свистка на поле висипали сотні марокканських фанатів, які кинулися до гравців своєї команди, повідомляє Sport.ua.

При цьому, футболісти збірної України безперешкодно покинули поле.

Збірна Марокко — учасник ЧС-2018 в Росії, який відбудеться 14-го червня по 15-е липня. Вболівальники таким чином хотіли проводити свою команду на світову першість.

Варто також відзначити, що марокканські фанати перед початком матчу освистали національний гімн України.

Як повідомляв УНІАН, матч Марокко - Україна завершився внічию 0:0.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фанати#збірна України