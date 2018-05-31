Збірні України та Марокко розійшлися нульовою нічиєю в товариському матчі

Гра в Женеві не принесла голів жодній з команд.

У Женеві на Стад де Женев завершився товариський матч національних збірних команд Марокко і України, в якому суперники розійшлися миром.

Гра завершилася нульовою нічиєю, повідомляє кореспондент УНІАН.

Майбутні учасники ЧС-2018 марокканці мали невелику перевагу завдали 7 ударів, проти 3 у українців, з яких 3 були прицільними - у ствір воріт (2 - в українців).

У зв'язку з тим, що матч носив товариський характер, марокканці скористалися правом зробити 6 замін, в той час як наставник збірної України Андрій Шевченко використав тільки встановлені регламентом офіційних матчів 3 заміни.

Зокрема, на 46-й хвилині на поле вийшов Микола Шапаренко.

Як повідомляв УНІАН, свій наступний контрольний матч збірна України проведе 3 червня, у французькому Евіані - проти команди Албанії.