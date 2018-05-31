Дніпровський "Вибір" програв у 1/8 фіналу Кубка європейських чемпіонів з пляжного футболу

Найсильніший український колектив поступився турецькій "Анталії-Аланії".

У Барселоні (Іспанія) сьогодні проходять матчі 1/8 фіналу Кубка європейських чемпіонів з пляжного футболу, де в одному з матчів український "Вибір" (Дніпро) програв турецькому клубу "Анталія-Аланія".

Матч завершився з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Рахунок вже на 1-ій хвилині відкрив Олег Зборовський, потім суперник зрівняв результат і вийшов вперед, а на 17-й хвилині Іван Константінов знову зрівняв результат - 2:2.

Вирішальний гол турецькі футболісти забили на 36-й хвилині гри.

Раніше, на груповому етапі наша команда виграла всі три матчі. "Вибір" послідовно обіграв BSC Oslo (Норвегія) - 3:0, ACS West Deva (Румунія) - 3:1 і GR Amigos Da Paz (Португалія) - 2:1.

Вибір є чинним чемпіоном України. У фіналі чемпіонату України-2017 команда з Дніпра обіграла "Гріффін" (Київ) з рахунком 5:3.