Зідан несподівано пішов у відставку з Реала
14:11, 31 травня 2018Футбол
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Головний тренер переможця Ліги чемпіонів-2018 покинув свою посаду.
Зінедін Зідан раптово пішов з поста тренера Реала / REUTERS
Зінедін Зідан подав у відставку з поста головного тренера Реала, який очолював з січня 2016 року.
Про це 45-річний французький фахівець оголосив на незапланованої прес-конференції, що проходить в Мадриді в ці хвилини, повідомляє SportArena.
Причині відставки поки неясні.
Під керівництвом французького фахівця Реал став першим клубом в історії, який виграв три турніру Ліги чемпіонів поспіль.
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