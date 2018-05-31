Зідан несподівано пішов у відставку з Реала

Головний тренер переможця Ліги чемпіонів-2018 покинув свою посаду.

Зінедін Зідан подав у відставку з поста головного тренера Реала, який очолював з січня 2016 року.

Про це 45-річний французький фахівець оголосив на незапланованої прес-конференції, що проходить в Мадриді в ці хвилини, повідомляє SportArena.

Причині відставки поки неясні.

Під керівництвом французького фахівця Реал став першим клубом в історії, який виграв три турніру Ліги чемпіонів поспіль.