Зідан несподівано пішов у відставку з Реала

14:11, 31 травня 2018
Футбол
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Зінедін Зідан раптово пішов з поста тренера Реала / REUTERS

Про це 45-річний французький фахівець оголосив на незапланованої прес-конференції, що проходить в Мадриді в ці хвилини, повідомляє SportArena.

Причині відставки поки неясні.

Під керівництвом французького фахівця Реал став першим клубом в історії, який виграв три турніру Ліги чемпіонів поспіль.

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Теги: #відставка#Зідан#Реал Мадрид