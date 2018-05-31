Екс-гравець Барселони Хаві розповів, у чому каталонці відстають від одвічного суперника Реала
13:42, 31 травня 2018Футбол
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У Барселони відсутній ген переможця, вважає ветеран каталонців.
Хаві виступав за Барселону протягом 16 років / Eurosport
Колишній півзахисник іспанської «Барселони» Хаві розкритикував каталонський клуб за бездіяльність на трансферному ринку.
Свою думку гравець висловив в коментарі порталу Goal.
«У «Реала» є ген переможців, а «Барселона» заснула. Вони не діють на трансферному ринку, а це завдає шкоди», – зазначив Хаві.
Хав'єр Ернандес Креус (Хаві) народився в місті Тарраса, яке входить в муніципалітет Барселона і виступав за «Барселону» з 1999 по 2015 рік. Зараз він грає за «Аль-Садд» з Катару.
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