Екс-гравець Барселони Хаві розповів, у чому каталонці відстають від одвічного суперника Реала

У Барселони відсутній ген переможця, вважає ветеран каталонців.

Колишній півзахисник іспанської «Барселони» Хаві розкритикував каталонський клуб за бездіяльність на трансферному ринку.

Свою думку гравець висловив в коментарі порталу Goal.

«У «Реала» є ген переможців, а «Барселона» заснула. Вони не діють на трансферному ринку, а це завдає шкоди», – зазначив Хаві.

Хав'єр Ернандес Креус (Хаві) народився в місті Тарраса, яке входить в муніципалітет Барселона і виступав за «Барселону» з 1999 по 2015 рік. Зараз він грає за «Аль-Садд» з Катару.