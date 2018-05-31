Проведення матча Албанія - Украна офіційно підтверджено - ФФУ

Гра відбудеться 3 червня.

Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні «Каміль Фурньє».

Гра выдбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Розпочнеться поєдинок о 17.00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналах «Україна» та «Футбол 1».

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Раніше повідомлялось що з проведенням поєдинку виникли труднощі через той факт, ща стадіон, на якому повинні були проводити матч, не має глядацьких трибун і не придатний для проведення офіційних ігор на рівні національних збірних.