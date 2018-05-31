Проведення матча Албанія - Украна офіційно підтверджено - ФФУ
13:18, 31 травня 2018Футбол
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Гра відбудеться 3 червня.
Збірна України проведе два матчі під час нинішнього збору / Фото Павла Кубанова
Товариська зустріч Албанія — Україна пройде у французькому Евіані на стадіоні «Каміль Фурньє».
Гра выдбудеться 3 червня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Розпочнеться поєдинок о 17.00 за київським часом, а подивитися його наживо українські вболівальники зможуть на каналах «Україна» та «Футбол 1».
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Раніше повідомлялось що з проведенням поєдинку виникли труднощі через той факт, ща стадіон, на якому повинні були проводити матч, не має глядацьких трибун і не придатний для проведення офіційних ігор на рівні національних збірних.
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