Україна - Марокко: збірна України в своїй історії ніколи не програвала командам з Африки

До сьогоднішнього дня українські футболісти провели 5 ігор з командами Чорного континенту.

За всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками Африканського континенту.

Статистика цих зустрічей — на користь нашої команди. Жодного разу українська збірна не поступилася, тричи вигравши й двічі зігравши внічию, повідосляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Лише раз синьо-жовтих та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс з рахунком 1:0. Автором єдиного голу (з пенальті) став... нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що товариська зустріч Марокко — Україна відбудеться сьогодні в Женеві на «Стад де Женев» (початок — о 21.00 за київським часом).