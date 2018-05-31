Україна - Марокко: збірна України в своїй історії ніколи не програвала командам з Африки
13:09, 31 травня 2018Футбол
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До сьогоднішнього дня українські футболісти провели 5 ігор з командами Чорного континенту.
Збірна України ще ніколи не програвала командам з Африки / ffu.ua
За всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками Африканського континенту.
Статистика цих зустрічей — на користь нашої команди. Жодного разу українська збірна не поступилася, тричи вигравши й двічі зігравши внічию, повідосляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Лише раз синьо-жовтих та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс з рахунком 1:0. Автором єдиного голу (з пенальті) став... нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко.
Нагадаємо, що товариська зустріч Марокко — Україна відбудеться сьогодні в Женеві на «Стад де Женев» (початок — о 21.00 за київським часом).
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