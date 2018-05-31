Футбол Україна - Марокко: де дивитися

12:54, 31 травня 2018
Футбол
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Матч збірної України транслюватимуть одразу два вітчизняні телеканали / hotology.ru

Гра розпочнеться о 21.00. 

Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканали "Україна" (початок о 20.50), та Футбол 1 (початок о 20.55).

Матч проти Марокко стане одним з двох запланованих на кінець травня - початок червня товариських матчів команди Шевченка в рамках підготовки до офіційних ігор Ліги націй та відбору Євро-2020.

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Теги: #збірна України#де дивитися футбол