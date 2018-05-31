Футбол Україна - Марокко: де дивитися

Матч транслюватиме загальнонаціональний та спеціалізований кабельний телеканали.

Сьгодні в Женеві на Стад де Женев відбудеться товариський матч національних збірних з футболу Україна - Марокко.

Гра розпочнеться о 21.00.

Пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканали "Україна" (початок о 20.50), та Футбол 1 (початок о 20.55).

Матч проти Марокко стане одним з двох запланованих на кінець травня - початок червня товариських матчів команди Шевченка в рамках підготовки до офіційних ігор Ліги націй та відбору Євро-2020.