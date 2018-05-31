Збірна Марокко є фаворитом на ставках букмекерських контор у матчі з Україною

Аналітики контор віддають мінімальну перевагу учаснику ЧС-2018.

Сьогодні в Женеві, на Стад де Женев відбудеться товариський матч, в якому зустрінуться національні збірні України та Марокко.

За даними аналітиків провідних букмекерських контор світу фаворитом у цій грі буде збірна Марокко, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 25 провідних контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу Марокко становить 2.41 до 1, на нічию - 2.96 до 1, а на перемогу України - 3.18 до 1.

Матч Україна - Марокко почнеться в Женеві о 21.00 за київським часом.