Хачеріді став гравцем грецького ПАОК
12:26, 31 травня 2018Футбол
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Гравець вже підписав контракт і отримав футболку з 14-м номером.
Євген Хачеріді грав за Динамо на протязі останніх 9 років / fcdynamo.kiev.ua
Колишній гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді став футболістом грецького ПАОК із Салонік.
Про це у своєму Instagram оголосив син власника грецького клубу Івана Саввіді – Джордж, повідомляє SportArena.
На одній з фотографій, супроводженій написом «Ласкаво просимо і удачі» українець підписує угоду. На інший зображена футболка з його прізвищем і номером 34.
Строки та інші деталі угоди із 30-річним футболістом не наводяться. Раніше повідомлялося, що ПАОК запропонував зарплату в 1,5 мільйона євро за сезон.
Чинний контракт центрбека з киянами закінчується цього літа, тому він перейшов на правах вільного агента.
Євген Хачеріді виступав у Динамо з липня 2009 року, провівши за біло-синіх 237 поєдинків (8 голів).
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