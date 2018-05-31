Хачеріді став гравцем грецького ПАОК

Гравець вже підписав контракт і отримав футболку з 14-м номером.

Колишній гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді став футболістом грецького ПАОК із Салонік.

Про це у своєму Instagram оголосив син власника грецького клубу Івана Саввіді – Джордж, повідомляє SportArena.

На одній з фотографій, супроводженій написом «Ласкаво просимо і удачі» українець підписує угоду. На інший зображена футболка з його прізвищем і номером 34.

Строки та інші деталі угоди із 30-річним футболістом не наводяться. Раніше повідомлялося, що ПАОК запропонував зарплату в 1,5 мільйона євро за сезон.

Чинний контракт центрбека з киянами закінчується цього літа, тому він перейшов на правах вільного агента.

Євген Хачеріді виступав у Динамо з липня 2009 року, провівши за біло-синіх 237 поєдинків (8 голів).