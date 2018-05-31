Німецьким фанам радять не їхати на Чемпіонат світу в Росію

У німецькій поліції заявили, що "хулігани зі Східної Європи - зовсім іншого калібру, вони потенційно вкрай схильні до насильства".

Поліція федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія рекомендувала футбольним хуліганам з Німеччини не їхати в Росію для відвідування чемпіонату світу з футболу. Матчі його фінальної частини пройдуть в РФ з 14 червня по 15 липня.

Як передає DW.com з посиланням на газету Rheinische Post, превентивні бесіди були проведені зі 105 футбольними фанатами, які, на думку поліцейських, можуть представляти загрозу для громадської безпеки. Ще сімом заборонили виїзд з ФРН.

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"Поліцейські заходи приймаються з урахуванням кожного конкретного випадку, оцінки ситуації та в контексті всіх наявних правових варіантів", - пояснив представник земельного МВС Герберт Ройль (Herbert Reul).

Голова філії профспілки поліцейських ФРН у Північному Рейні - Вестфалії Еріх Реттінгхаус (Erich Rettinghaus), у свою чергу, заявив, що сутички з російськими футбольними правопорушниками можуть бути небезпечні: "Хулігани зі Східної Європи - зовсім іншого калібру, вони потенційно вкрай схильні до насильства".

"Наприклад, вони використовують піротехніку - по суті, це невеликі ручні гранати", - зазначив Реттінгхаус.