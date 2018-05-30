Роналду загрожує вісім років в'язниці за несплату податків

16:38, 30 травня 2018
Футбол
172
Кріштіану Роналду не може домовитися з іспанськими податківцями/ REUTERS

Адвокати португальця розраховували на суму 14,7 мільйонів євро, але Податкове агентство Іспанії вимагає в два рази більше (28 мільйонів) і відмовляється йти на поступки, повідомляє Isport з посиланням на іспанську AS.

Читайте такожРоналду може піти з "Реала" через невиконані обіцянки мадридського клубу

У разі згоди, Роналду чекає вирок у вигляді двох років ув'язнення, що за іспанським законодавством автоматичний стає умовним, однак якщо Кріштіану не виплатить цю суму до середини липня, то його буде чекати новий суд, де футболіста можуть засудити до восьми років.

Цілком можливо, саме з цієї причини португалець задумався про зміну клубу і, зокрема, чемпіонату.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд над Кріштіану Роналду#Роналду несплата податків