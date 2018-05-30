Роналду загрожує вісім років в'язниці за несплату податків

Португалець не зумів домовитися з податковими службами і уникне покарання лише в тому випадку, якщо виплатить 28 млн. євро.

Кріштіану Роналду повинен заплатити великий штраф податковим службам Іспанії, щоб уникнути тюремного ув'язнення.

Адвокати португальця розраховували на суму 14,7 мільйонів євро, але Податкове агентство Іспанії вимагає в два рази більше (28 мільйонів) і відмовляється йти на поступки, повідомляє Isport з посиланням на іспанську AS.

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У разі згоди, Роналду чекає вирок у вигляді двох років ув'язнення, що за іспанським законодавством автоматичний стає умовним, однак якщо Кріштіану не виплатить цю суму до середини липня, то його буде чекати новий суд, де футболіста можуть засудити до восьми років.

Цілком можливо, саме з цієї причини португалець задумався про зміну клубу і, зокрема, чемпіонату.