У Ліги Європи УЄФА з'явиться новий гімн

Для другого за значимістю єврокубка УЄФА проведе ребрендинг.

До наступного сезону у другому за значущІстю єврокубковому турнірі - Лізі Європи - планується провести ребрендинг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Щоб повніше передати пристрасть і енергію матчів Ліги Європи, був складений новий гімн. Надихаюча і потужна музика передає природу турніру. Він поєднує сучасні та класичні елементи, віддаючи належне традиціям і зазираючи в майбутнє. Символіка турніру з енергетичним розрядом використовується і в дизайні нового офіційного м'яча Ліги Європи, виробленого Molten. Його оформлення виражає динамічну суть турніру і подорож клубів по всій Європі", – йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Новий бренд ЛЕ розроблений спільно з маркетинговим партнером УЄФА TEAM Marketing, а також брендинговыми агентствами Turquoise (візуальне оформлення) і MassiveMusic (гімн).