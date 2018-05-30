В Україні знайшлись бажаючі транслювати ЧС з футболу в Росії
13:34, 30 травня 2018Футбол
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Головну спортивну подію літа покаже телеканал Інтер.
Матчі чемпіонату світу-2018 покажуть на українському ТБ / hotology.ru
Телеканал "Інтер" придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).
Офіційне підтвердження цієї інформації повинно надійти дещо пізніше, коли будуть узгоджені останні деталі угоди, повідомляє Sport Arena з посиланням на свої джерела.
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НОТУ викупила права на показ ЧС-2018 ще в 2010 році, але згодом відмовилася показувати турнір з політичних міркувань.
В середині травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону показу ЧС-2018, однак не змогли знайти необхідної кількості голосів для включення його до порядку денного.
Мундіаль в Росії відбудеться з 14 червня по 15 липня.
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