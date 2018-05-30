Стало відомо, хто буде показувати ЧС-2018 в Україні

Головну спортивну подію літа покаже телеканал Інтер.

Телеканал "Інтер" придбав пакет трансляцій чемпіонату світу у національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

Офіційне підтвердження цієї інформації повинно надійти дещо пізніше, коли будуть узгоджені останні деталі угоди, повідомляє Sport Arena з посиланням на свої джерела.

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НОТУ викупила права на показ ЧС-2018 ще в 2010 році, але згодом відмовилася показувати турнір з політичних міркувань.

В середині травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону показу ЧС-2018, однак не змогли знайти необхідної кількості голосів для включення його до порядку денного.

Мундіаль в Росії відбудеться з 14 червня по 15 липня.