Збірна України (U-19) зіграє на Євро-2018 з Туреччиною, Францією та Англією

Юнацький чемпіонат Європи відбудеться з 16 по 29 липня у Фінляндії.

У фінському Ваасса відбулося жеребкування чемпіонату Європи з футболу серед юнацьких збірних (U-19), де збірна України потрапила в Групу В.

Україна потрапила в одну компанію до команд Туреччини, Франції та Англії, повідомляється в офіційному Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Групу А склали команди Фінляндії, Португалії, Норвегії та Італії.

Матчі групового етапу змагань у квартеті B відбудуться 17, 20 і 23 липня. Півфінали турніру і матч за 5-е місце відбудуться 26 липня, фінал - 29 липня.

Пятірка найсильніших команд за підсумками турніру кваліфікуються на чемпіонат світу (U-20), який пройде в 2020-му році.