Збірна України (U-19) зіграє на Євро-2018 з Туреччиною, Францією та Англією
12:39, 30 травня 2018Футбол
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Юнацький чемпіонат Європи відбудеться з 16 по 29 липня у Фінляндії.
Збірна України потрапила в Групу В юнацького Євро-2018 / twitter.com/uefacom
У фінському Ваасса відбулося жеребкування чемпіонату Європи з футболу серед юнацьких збірних (U-19), де збірна України потрапила в Групу В.
Україна потрапила в одну компанію до команд Туреччини, Франції та Англії, повідомляється в офіційному Twitter Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Групу А склали команди Фінляндії, Португалії, Норвегії та Італії.
Матчі групового етапу змагань у квартеті B відбудуться 17, 20 і 23 липня. Півфінали турніру і матч за 5-е місце відбудуться 26 липня, фінал - 29 липня.
Пятірка найсильніших команд за підсумками турніру кваліфікуються на чемпіонат світу (U-20), який пройде в 2020-му році.
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