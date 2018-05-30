Роналду може піти з "Реала" через невиконані обіцянки мадридського клубу

З гравцем не підписують новий контракт і не підвищують зарплату.

Журналіст і друг Кріштіану Роналду Нуну Гомеш розповів про те, чим незадоволений португальський футболіст в іспанському «Реал» (Мадрид).

«Не думаю, що Кріштіану піде, але його дратує, що обіцянку продовжити контракт так і не було виконано, - заявив Гомеш, повідомляє Eurosport з посиланням на іспанську AS.

«Реал» і Роналду прийдуть до взаєморозуміння. Кріштіану – найкращий футболіст світу. Йому сильно недоплачують. Він хоче такого ж ставлення до себе, як в «Барселоні» відносяться до Хаві, Іньєста і Мессі. Всі вони отримували нові контракти раз за разом. Це робить тебе щасливим, задоволеним".

Читайте такожРоналду не виявилося на фотографіях з представлення нової форми "Реала"

За словами журналіста, відносини Роналду і Переса охололи. Він обіцяв Кріштіану продовження контракту і збільшення зарплати. Коли ж Роналду звернувся з проханням продовжити угоду, йому відповіли, що зараз невідповідний час. Сезон завершився, і нічого не сталося. Він засмучений, тому що клуб не стримав слово.

«Для Роналду немає кращого клубу, ніж «Реал». Він любить Мадрид. Ним цікавляться «ПСЖ» і «МЮ», але він хоче залишитися, адже він не бачить кращого клубу для завоювання трофеїв і «Золотих м'ячів», – цитує Гомеша AS.

Роналду прийшов в мадридський суперклуб в 2009 році. За ці 9 років він виграв з командою 4 Ліги чемпіонів, за 2 чемпіонату Іспанії, Кубку і Суперкубку країни, Суперкубка Європи і ЧС серед клубів.

Після фінальної гри ЛЧ-2018 в Києві з «Ліверпулем» (3:1) португалець натякнув, що найближчим часом може залишити команду.