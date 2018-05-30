ЧС-2018: Аргентина розгромила Гаїті, Перу обіграла Шотландію в товариських матчах

Хет-трик у матчі збірної Аргентини на рахунку Ліонеля Мессі

У Буенос-Айресі на стадіоні «Альберто Армандо» відбувся товариський матч національних збірних Аргентини і Гаїті, в якому господарі поля розгромили скромну команду гостей.

Гра завершилася з счетомс 4:0, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

Хет-трик у цьому матчі на рахунку Ліонеля Мессі, який забивав голи на 17-й, 50-й і 66-й хвилинах.

За три хвилини після свого останнього голу Мессі віддав результативну передачу Серхіо Агуеро, який встановив остаточний рахунок матчу.

Орім матчу з гаїтянами, збірна Аргентини напередодні ЧС-2018 зіграє також з командою Ізраїлю. Матч відбудеться 9 червня.

На ЧС-2018 збірна Аргентини зіграє в одній групі з командами Хорватії, Ісландії та Нігерії.

В іншому товариському матчі, що відбувся в ніч на середу, збірна Перу обіграла команду Шотландії з рахунком 2:0. Зустріч відбулася на стадіоні "Насьональ" у Лімі.

Перший гол на 37-й хвилині, забив Крістіан Куева, який реалізував пенальті. А на 47-й хвилині другий гол забив Джефферсон Фарфан.