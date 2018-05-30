Роналду може перейти з "Реала" у французький "Парі-Сен-Жерман" - португальські ЗМІ
00:16, 30 травня 2018Футбол
68
Трансферна вартість гравця складає 250 мільйонів євро.
Останній матч за "Реал" Кріштіану Роналду провів у Києві / REUTERS
Лідер збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду може перейти в літнє міжсезоння у французький "Парі Сен-Жермен".
Орієнтовна трансферна вартість гравця становить 250 мільйонів євро, повідомляє португальська SapaDesporto.
Читайте такожРоналду не виявилося на фотографіях з представлення нової форми "Реала"
Видання також нагадує, що рік тому ПСЖ вже підписав зоряного гравця іншого іспанського клубу - "Барселони" - Неймара, чий трансфер коштував 222 мільйона євро.
На даний момент, останнім матчем, який Роналду провів у складі "Реала" став фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому команда з Мадрида в Києві на НСК Олімпійський, обіграла англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter