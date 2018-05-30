Роналду може перейти з "Реала" у французький "Парі-Сен-Жерман" - португальські ЗМІ

00:16, 30 травня 2018
Футбол
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Останній матч за "Реал" Кріштіану Роналду провів у Києві / REUTERS

Орієнтовна трансферна вартість гравця становить 250 мільйонів євро, повідомляє португальська SapaDesporto.

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Видання також нагадує, що рік тому ПСЖ вже підписав зоряного гравця іншого іспанського клубу - "Барселони" - Неймара, чий трансфер коштував 222 мільйона євро.

На даний момент, останнім матчем, який Роналду провів у складі "Реала" став фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому команда з Мадрида в Києві на НСК Олімпійський, обіграла англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

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Теги: #Кріштіану Роналду#трансфер Неймара у ПСЖ#Реал Мадрид