Молодіжна збірна України програла у півфіналі Меморіалу Лобановського одноліткам з Ізраїлю
20:21, 29 травня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 0:1.
Збірна України програла команді Ізраїлю у півфіналі / ffu.ua
У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився другий півфінальний матч Меморіалу Валерія Лобановського, в якому збірна України програла команді Ізраїлю.
Підопічні Олександра Петракова програли з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Таким чином, за умовами турніру, завтра у фінальному матчі о 15.00 на стадіоні "Колос" в Борисполі трофей розіграють команди Ізраїлю та Словенії. У матчі за 3-є місце в Києві на стадіоні "Динамо" зіграють збірні України та Греції. Початок гри о 18.00.
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