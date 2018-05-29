Молодіжна збірна України програла у півфіналі Меморіалу Лобановського одноліткам з Ізраїлю

Матч завершився з рахунком 0:1.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився другий півфінальний матч Меморіалу Валерія Лобановського, в якому збірна України програла команді Ізраїлю.

Підопічні Олександра Петракова програли з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Таким чином, за умовами турніру, завтра у фінальному матчі о 15.00 на стадіоні "Колос" в Борисполі трофей розіграють команди Ізраїлю та Словенії. У матчі за 3-є місце в Києві на стадіоні "Динамо" зіграють збірні України та Греції. Початок гри о 18.00.