Гравець збірної України Яремчук ушкодив м'яз задньої поверхні стегна

Гравцю потрібна перерва у заняттях, мінімум, в тиждень, дебют за збірну знову відкладається.

Заключний тренувальний день у Харкові національна команда України присвятила теорії.

\Об 11.30 тренерський штаб провів заняття, на якому було проведено аналіз ігрових серій, що відбулися вчора на відкритому тренуванні, та приділено час вивченню найближчого опонента — збірної Марокко, повідомляє офіційний сайт ІФедерації футболу України.

На жаль, МРТ правого стегна Романа Яремчука показала, що має місце ушкодження м’язу задньої поверхні. Нападник не встигне відновитися за найближчий тиждень, а, отже, вдруге поспіль його дебют у головній команді відкладається. Це особливо прикро, зважаючи на вражаючі ігрові характеристики, які демонстрував Яремчук під час збору, а за швидкісними даними взагалі показав найкращий результат. Приємно, що Роман не падає духом і сприймає ситуацію по-філософськи: «Травми завжди трапляються у футболі, це — частина гри. Я вилікуюся і знову буду прагнути показати якомога кращу гру у своєму клубі, аби знову заслужити виклик до збірної».

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Роман Яремчук залишить розташування збірної завтра вранці. У той же час Богдан Бутко, в якого була застуда, сьогодні взів участь у тренуванні, яке о 19.00 розпочалося на полі стадіону «Сонячний». Завтра, вже у Женеві або в Евіані, до синьо-жовтих приєднається півзахисник бельгійського «Генку» Руслан Маліновський, який, як відомо, разом зі своїм клубом вирішив питання потрапляння до Ліги Європи.

Завтра о 9-й годині збірна України залишить готель Superior Golf & Spa Resort, в якому провела тиждень. Об 11.00 заплановано виліт до Женеви.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Марокко відбудеться 31 травня у Женеві, початок гри о 21.00 за київським часом.