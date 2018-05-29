Роналду не виявилося на фотографіях з представлення нової форми "Реала"
17:46, 29 травня 2018Футбол
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Нову форму представили інші зірки команди,
Роналду не одягнув нову форму Реала під час презентації / twitter.com/realmadrid
Футболісти мадридського "Реала" представили нову форму команди на сезон 2018/19 серією фотографій, на яких був відсутній лідер команди і збірної Португалії Кріштіану Роналду.
На фото в офіційному Twitter команди були представлені, зокрема, Марсело, Бензема і Гаррерт Бейл, але ось головної зірки нинішнього Реала на знімках не було.
Роналду після фіналу Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" недвозначно дав зрозуміти, що покине команду після нинішнього сезону.
Офіційних заяв з приводу відходу гравця з "Реала" і переходу його в будь-який інший клуб поки не послідувало.
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