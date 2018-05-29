Роналду не виявилося на фотографіях з представлення нової форми "Реала"

Нову форму представили інші зірки команди,

Футболісти мадридського "Реала" представили нову форму команди на сезон 2018/19 серією фотографій, на яких був відсутній лідер команди і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

На фото в офіційному Twitter команди були представлені, зокрема, Марсело, Бензема і Гаррерт Бейл, але ось головної зірки нинішнього Реала на знімках не було.

Роналду після фіналу Ліги чемпіонів "Реал" - "Ліверпуль" недвозначно дав зрозуміти, що покине команду після нинішнього сезону.

Офіційних заяв з приводу відходу гравця з "Реала" і переходу його в будь-який інший клуб поки не послідувало.