ФІФА до кінця дня прийме рішення про проведення матчу Україна – Албанія

Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) до кінця дня прийме рішення щодо товариського матчу між збірними України та Албанії.

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані, повідомляє Трибуна.

Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.

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Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна – запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Нагадаємо, матч з Албанією має відбутися 3 червня. Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.