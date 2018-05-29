ФІФА до кінця дня прийме рішення про проведення матчу Україна – Албанія

16:18, 29 травня 2018
Футбол
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Стадіон в Евіані не придатний для ігор національних збірних / sportarena.com

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані, повідомляє Трибуна.

Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.

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Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна – запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

Раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.

Нагадаємо, матч з Албанією має відбутися 3 червня. Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко