ФІФА до кінця дня прийме рішення про проведення матчу Україна – Албанія
16:18, 29 травня 2018Футбол
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Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.
Стадіон в Евіані не придатний для ігор національних збірних / sportarena.com
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) до кінця дня прийме рішення щодо товариського матчу між збірними України та Албанії.
Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані, повідомляє Трибуна.
Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.
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Організатором товариської зустрічі є Албанія, Україна – запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.
Раніше повідомлялося, що ФФУ направила лист до ФІФА про скасування матчу з Албанією.
Нагадаємо, матч з Албанією має відбутися 3 червня. Перед цим збірна України зіграє 31 травня з Марокко.
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