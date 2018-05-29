Які рекорди встановив фінал Ліги Чемпіонів у Києві (відео)

15:19, 29 травня 2018
Футбол
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Ліверпуль став володарем рекорду за кількістю голів в одному розіграші ЛЧ.

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Однак найбільше рекордів цей сезон приніс мадридському Реалу. Клуб подарував своїм уболівальникам рекордні 13 перемог у турнірі. Реал переміг у Лізі чемпіонів втретє поспіль, чого ще не було в історії.

Тренер Реалу Зідан став першим в історії тренером, який виграв турнір тричі поспіль. Щасливчик Роналду встановив рекорд, отримавши перемогу у Лізі чемпіонів уп’яте.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #футбол#Реал#Ліга чемпіонів#Роналду