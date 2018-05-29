Ярмоленко розповів про відновлення після травми у "Боруссії" (відео)

Гравець збірної України вважає, що секрет психологічного відновлення полягає у постійній роботі над своєю фізичною та ігровою формою і над власною психологією.

Півзахисник збірної України і німецької "Боруссії" (Дортмунд) Андрій Ярмоленко розповів про те як переживав травму, і перебував поза грою протягом тривалого часу в Бундеслізі.

За словами українського легіонера, головний секрет психологічного і фізичного відновлення полягає в постійній роботі, повідомляє FootballHub.

Роботі над своєю фізичною та ігровою формою і над власною психологією.