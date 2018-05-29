Ярмоленко розповів про відновлення після травми у "Боруссії" (відео)

13:43, 29 травня 2018
Футбол
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Яромленко протягом тривалого часу не грав за "Боруссію" з-за травми / ruhrnachrichten.de

Півзахисник збірної України і німецької "Боруссії" (Дортмунд) Андрій Ярмоленко розповів про те як переживав травму, і перебував поза грою протягом тривалого часу в Бундеслізі.

За словами українського легіонера, головний секрет психологічного і фізичного відновлення полягає в постійній роботі, повідомляє FootballHub.

Роботі над своєю фізичною та ігровою формою і над власною психологією.

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Теги: #травма#Ярмоленко Боруссія