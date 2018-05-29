Україна посідає 8-е місце у рейтингу асоціацій УЄФА

За підсумками окремо взятого сезону 2017/18 в України 9-е місце в рейтингу.

УЄФА опублікувала пыдсумковий рейтинг асоціацій за підсумками єврокубкового сезону 2017/18, де Україна знаходиться на 8-му місці.

На рахунку нашої національної асоціації 41.133 бали, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Очолює рейтинг Іспанія, чий клуб мадридський "Реал" виграв найпрестижніший єврокубок - Лігу чемпіонів - 106,998 бали. Слідом йде Англія, "Ліверпуль" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів - 79,605 бали. Далі йдуть національні асоціації Італії, Німеччини, Франції, Росії і Португалії. Замикають десятку найсильніших, слідом за Україною, Бельгія і Туреччина.

В окремому рейтингу клубів лідирують іспанські "Реал", "Атлетіко" (власник другого за значимістю єврокубка - трофею Ліги Європи), німецька "Баварія", ще один іспанський клуб "Барселона" та італійський "Ювентус". Тобто, в п'ятірці найсильніших відразу три колективи з Іспанії. Фіналіст Ліги чемпіонів "Ліверпуль" не потрапив у Топ-10, (22-е місце), а відразу слідом за ним розташувався український клуб - київське "Динамо" (23). Найсильніша команда України - донецький "Шахтар" - на 14-му місці.

В таблиці коефіцієнтів Асоціацій за підсумками цього року Англія (140,500) випередила Іспанію (138,000), а також Італію, Росію і Францію, які склали Топ-5. Україна посіла 9-е місце за підсумками виступів в окремо взятому останньому сезоні (40.000).

Серед клубів, відразу три учасника Ліги чемпіонів - "Реал", "Ліверпуль" і "Баварія" - випередили переможця Ліги Європи "Атлетіко". Кращим з українських клубів став "Шахтар" (14-е місце), який суттєво випередив київське "Динамо" (29).