Яремчук отримав травму і може не зіграти проти Марокко, Бутко готовий до матчу

Збірна України з футболу готується до товариської гри, наміченої на 31 травня.

Дебют нападника Романа Яремчука у збірній України знову відкладається через пошкодження задньої поверхні стегна.

Вчорашнє тренування збірної України носило відкритий для вболівальників і журналістів характер і стало досить насиченим для футболістів, повідомляє Команда 1.

Тренери запропонували їм зіграти чотири ігрові серії по 10 хвилин. І буквально за секунду (!) до закінчення заняття отримав травму нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук, який пошкодив задню поверхню стегна. Форвард підтвердив цю інформацію, але не став уточнювати, чи зможе він зіграти проти Марокко. Швидше за все, не зможе. Навіть якщо у нього немає надриву, а тільки спазм, все одно потрібно витримати певну паузу. Таким чином, дебют Яремчука у збірній знову відкладається. У березні, нагадаємо, він теж не зіграв за національну команду через проблеми із задньою поверхнею стегна.

На даний момент точно невідомо, чи стане Андрій Шевченко викликати з резервного списку Артема Кравця. У розпорядженні тренера знаходяться два нападаючі — Артем Бесєдін та Євген Селезньов. Складніше ситуація з правими захисниками. В строю поки знаходиться тільки Олександр Караваєв, хоч Богдан Бутко, який пропустив вчорашнє тренування, з дня на день повинен приступити до роботи. «Підхопив якийсь вірус, — сказав захисник Шахтаря. — До гри буду готовий».

Сьогодні збірна України проведе вечірнє тренування, в якому вже має взяти участь півзахисник Генка Руслан Малиновський (в неділю він проводив стиковий матч чемпіонату Бельгії за вихід у Лігу Європи).

Завтра команда Андрія Шевченка вилітає в Швейцарію, де зіграє 31 травня спаринг з Марокко.