Одеські фанати побили головного тренера «Чорноморця» після вильоту команди в Першу лігу

Одеські фанати, які прибули в Полтаву підтримати «Чорноморець» у другому матчі плей-офф за право зіграти в Прем'єр-лізі-2018/19, по-своєму «подякували» головного тренера «моряків» Костянтина Фролова.

Після недільної поразки з рахунком 0:3 від ФК "Полтава" і, відповідно, вильоту «Чорноморця» в Першу лігу, тренер команди Костянтин Фролов підійшов до трибуни, на якій розташовувалися одеські вболівальники, щоб подякувати їм за підтримку і, судячи з усього, вибачитися за те, що команда не виконала завдання збереження місця у Прем'єр-лізі, однак, як говориться, нарвався на грубість.

Кілька особливо агресивно налаштованих уболівальників вирішили не витрачати час на розмови і висловили своє обурення серією ударів по голові наставника «Чорноморця», якому довелося в терміновому порядку покинути місце події, повідомляє Odessa Online.

Як результат – гематома навколо лівого ока.

Судячи з усього, саме з цієї причини Костянтин Фролов не дав прес-конференцію після закінчення зустрічі з ФК «Полтава».

Видання найближчим часом спробує дізнатися подробиці інциденту у самого тренера «моряків», якщо, звичайно, він захоче коментувати те, що відбулося в Полтаві.