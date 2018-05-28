Матч Україна — Албанія під загрозою зриву, тому що агент підібрав поганий стадіон

Команда Шевченка може позбутися однієї з двох товариських ігор.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що арена, на якій повинен був пройти товариський матч національних збірних України та Албанії не відповідає нормам до стадіонів, які прийматимуть матчі збірних.

На ній немає глядацьких місць, повідомляє Footboom.

Шевченко покладає провину за ймовірний зрив матчу на агента, який спрацював непрофесійно при організації поєдинку.

«У нас будуть маленькі зміни по другій грі, вона зараз під питанням. Гра з Албанією повинні були відбутися в Швейцарії. У зв'язку з тим, що швейцарці не дали можливість провести другу гру на їх території, агент перевів гру у Францію. Але стадіон, який він надав, не відповідає рівню двох збірних. Там навіть неможливо було розмістити глядачів. ФФУ направила лист до ФІФА. Ми написали всі причини. Таку ж думку у головного тренера Албанії. Подальше рішення за ФІФА. Або гра не відбудеться, або агент знайде відповідне поле», — зазначає тренер.

З-за цього ФФУ направила в ФІФА подання на скасування поєдинку, запланованого спочатку на 3 травня. Албанська сторона підтримала пропозицію українців. Тепер очікується рішення міжнародної федерації футболу.

31 травня відбудеться перший з двох запланованих спарингів. Україна зіграє з Марокко.