Реал відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з тисячами вболівальників у Мадриді (фотогалерея)

"Королівський клуб" святкує перемогу в київському фіналі.

«Реал» у Мадриді відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з уболівальниками, повідомляє прес-служба клубу в «Твіттері».

За традицією, команда відсвяткувала успіх на даху автобуса, який курсував вулицями міста. А незадовго до цього футболісти «Реала» з кубком за перемогу в Лізі чемпіонів постали перед тисячами фанатів команди на площі Пласа де Сібелес. З трофеєм до фанатів вийшли захисники Серхіо Рамос і Марсело.

Нагадаємо, вчора в Києві "Реал" обіграв англійський "Ліверпуль" - 3:1 і завоював Кубок чемпіонів в 13-й раз в історії.