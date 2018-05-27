Реал відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів з тисячами вболівальників у Мадриді (фотогалерея)

23:54, 27 травня 2018
Футбол
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"Реал" святкує перемогу в Лізі чемпіонів / REUTERS

За традицією, команда відсвяткувала успіх на даху автобуса, який курсував вулицями міста. А незадовго до цього футболісти «Реала» з кубком за перемогу в Лізі чемпіонів постали перед тисячами фанатів команди на площі Пласа де Сібелес. З трофеєм до фанатів вийшли захисники Серхіо Рамос і Марсело.

Нагадаємо, вчора в Києві "Реал" обіграв англійський "Ліверпуль" - 3:1 і завоював Кубок чемпіонів в 13-й раз в історії.

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Теги: #Реал Мадрид