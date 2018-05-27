УЄФА склав символічну збірну Ліги чемпіонів, в неї ввійшли 8 гравців Реала

В команду увійшли 18 футболістів з 7 клубів.

УЄФА склав символічну команду сезону в Лізі чемпіонів з 18 осіб.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У числі 18 кращих гравців сезону не виявилося представників "Шахтаря", який представляв Україну на турнірі.

Найбільше представництво у збірній, як і передбачалося, у "Реала" - 8 футболістів. У фіналіста Ліги чемпіонів "Ліверпуля" - 3 гравці.

Воротарі: Аліссон («Рома»), Кейлор Навас («Реал»).

Захисники: Рафаель Варан, Марсело, Серхіо Рамос («Реал»), Віргіл ван Дейк («Ліверпуль»), Йозуа Кімміх («Баварія»), Джорджо К'єлліні («Ювентус»).

Півзахисники: Каземіро, Тоні Кроос, Лука Модріч (всі – «Реал»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Хамес Родрігес («Баварія»).

Нападники: Мохамед Салах, Роберто Фірміно (обидва – «Ліверпуль»), Едін Джеко («Рома»), Ліонель Мессі («Барселона»), Кріштіану Роналду («Реал»).