Ліверпуль, шокований ляпами свого воротаря у фіналі ЛЧ, домовляється про трансфер українця Луніна

21:02, 27 травня 2018
Футбол
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Андрій Лунін може незабаром опинитися в англійській Прем'єр-лізі / goldtalant.com.ua

Англійський клуб вже провів переговори з «Зорею». Також Луніним цікавиться «Евертон».

Ситуацію прокоментував гендиректор «Зорі» Сергій Рафаїлов:

«Дійсно, ми зустрічалися з представниками двох англійських клубів, але я не хотів би поки афішувати їхні назви.

«Наполі» та «Інтер»? Так, з їхнього боку теж є інтерес, причому далі всіх у переговорах на даний момент просунулися неаполітанці», – сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, вчора "Ліверпуль" програв у фіналі Ліги чемпіонів у Києві у матчі з "Реалом" багато в чому через провальну гру свого голкіпера Лоріса Каріуса. 

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Теги: #Ліверпуль#Андрій Лунін