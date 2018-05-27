Ліверпуль, шокований ляпами свого воротаря у фіналі ЛЧ, домовляється про трансфер українця Луніна
21:02, 27 травня 2018Футбол
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Англійський клуб вже провів переговори з "Зорею".
Андрій Лунін може незабаром опинитися в англійській Прем'єр-лізі / goldtalant.com.ua
Воротар луганської «Зорі» Андрій Лунін може стати гравцем «Ліверпуля», повідомляє сайт «Команда №1».
Англійський клуб вже провів переговори з «Зорею». Також Луніним цікавиться «Евертон».
Ситуацію прокоментував гендиректор «Зорі» Сергій Рафаїлов:
«Дійсно, ми зустрічалися з представниками двох англійських клубів, але я не хотів би поки афішувати їхні назви.
«Наполі» та «Інтер»? Так, з їхнього боку теж є інтерес, причому далі всіх у переговорах на даний момент просунулися неаполітанці», – сказав Рафаїлов.
Нагадаємо, вчора "Ліверпуль" програв у фіналі Ліги чемпіонів у Києві у матчі з "Реалом" багато в чому через провальну гру свого голкіпера Лоріса Каріуса.
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