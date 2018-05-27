Відомі 12 команд, які здобули право грати в УПЛ у сезоні-2018/2019

"Полтава" та "Десна" вперше братимуть участь у вищому дивізіоні чемпіонату України.

Після завершення перехідних матчів за право виходу в Прем'єр-лігу відомі 12 команд, які зіграють у вищому дивізіоні чемпіонату України в сезоні-2018/2019.

Це "Шахтар", "Динамо", "Ворскла", "Зоря", "Маріуполь", "Олександрія", "Карпати", "Олімпік", ФК "Львів", "Арсенал" (Київ), ФК "Полтава" та чернігівська "Десна".

З 12 учасників формально чотири клубу не виступали в минулому сезоні. ФК "Львів" посів місце "Вереса", який у зв'язку з фінансовими труднощами прийняв рішення перейти у другу лігу, де раніше виступав "Львів".

Київський "Арсенал" піднявся в класі як переможець першої ліги.

А ФК "Полтава" та "Десна" (посіли відповідно 2-е і 3-є місця в першій лізі) вийшли переможцями у перехідних матчах проти представників УПЛ "Чорноморця" та "Зірки". І полтавська і чернігівська команди раніше не грали на найвищому рівні.