Чернігівська Десна розгромила Зірку і вперше в історії буде виступати в УПЛ

У Чернігові завершився другий перехідний поєдинок за право виступати в Прем'єр-лізі чемпіонату України в сезоні-2018/2019.

Чернігівська "Десна" розгромила "Зірку" (Кропивницький) з рахунком 4:0. У першому матчі між цими командами була зафіксована нічия - 1:1. Таким чином, за сумою двох матчів "Десна" виявилася сильнішою за "Зірку" - 5:1.

Господарі другої гри відкрили рахунок наприкінці першого тайму - відзначився Фаворов. Після перерви Арвеладзе подвоїв рахунок, а Волков деморалізував суперника - 3:0. Вже на останніх хвилинах зустрічі Арвеладзе зробив дубль.

Перемога - 4:0. "Десна" виходить у Прем'єр-лігу, а в першу лігу опускається "Зірка".

Як повідомило після матчу керівництво "Десни", клуб вирішив питання атестації у вищому дивізіоні, і ситуація минулого року ("Десна" вийшла в УПЛ за спортивним принципом, але не пройшла атестацію через стан інфраструктури), не повториться.

Нагадаємо, в іншій перехідній парі ФК "Полтава" переграла "Чорноморець".