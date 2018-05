Відео: Клопп співає і стрибає з фанатами Ліверпуля після програного фіналу Ліги чемпіонів

Німецький тренер завжди залишається оптимістом.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп на ранок після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від "Реала" (1:3) заспівав з уболівальниками команди пісню, в якій обіцяє виграти трофей наступного разу.

Відео опублікував ліверпульський журналіст Олівер Бонд.

За словами Бонда, відео було знято сьогодні, о шостій ранку. На ньому німецький тренер "Ліверпуля" в обнімку з кількома вболівальниками команди співає пісню про програний фінал. Слова пісні свідчать: «Ми бачили Кубок чемпіонів, Мадрид супроводжувала клята удача. Ми клянемося - будемо такими ж крутими, якими були. Ми повернемо його (кубок. – Прим. УНІАН) назад у Ліверпуль».

«We saw the European Cup

Madrid had all the f**king luck

We swear we keep on being cool

We'll bring it back to Liverpool»

"Madrid had all the f*cking luck"



Jurgen Klopp at 6am this morning 😂pic.twitter.com/7hsxwYGqWF — Ladbrokes (@Ladbrokes) May 27, 2018

Нагадаємо, вчора "Ліверпуль" вперше після 2007 року зіграв у фіналі Ліги чемпіонів, однак поступився "Реалу" - 1:3. Юрген Клопп зізнався, що ключовою стала травма лідера "Ліверпуля" Мохамеда Салаха на початку зустрічі, який був замінений.