Визначилася трійка можливих суперників Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів

Чеська "Славія", турецький "Фенербахче" і бельгійський "Стандард" стали можливими суперниками "Динамо".

Визначилася трійка можливих суперників київського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Празька "Славія", яка розгромила в гостях «Тепліце» у заключному турі чемпіонату Чехії, закінчила турнір на 2-му місці. Таким чином, празька команда стала можливим суперником «Динамо» у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Якщо припустити, що з 2-го у 3-й раунд пройдуть клуби з більш високим коефіцієнтом, то у «Динамо» буде тільки три можливих суперника - турецький «Фенербахче», бельгійський «Стандард» і чеська «Славія».

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Українські і російські клуби УЄФА розводить при жеребкуванні, а значить проти «Спартака» кияни не зіграють.

Матчі третього раунду кваліфікації будуть зіграні в кінці липня – на початку серпня.

Відзначимо, що в першій частині сезону за «Славію» грав українець Руслан Ротань, а повний сезон на правах оренди провів інший український футболіст, захисник «Шахтаря» Едуард Соболь. За бельгійський «Стандард» виступає українець Валерій Лучкевич.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" виставило на трансфер трьох футболістів першої команди. За інформацією ЗМІ, головний тренер Олександр Хацкевич залишиться працювати в клубі як мінімум до липня, керівництво клубу ставить завдання виходу в груповий турнір Ліги чемпіонів.