Не можу гарантувати, що проведу в Реалі ще один сезон - Роналду

Португальський форвард натякає, що, ймовірно, залишить команду найближчим часом.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду прокоментував свої слова після перемоги над «Ліверпулем» (3:1) у фіналі Ліги чемпіонів.

Незабаром після фінального свистка португалець дав зрозуміти, що незабаром може залишити мадридський клуб: «Про майбутнє будемо говорити пізніше. Мені було дуже приємно грати за „Реал“, а відповідь я дам в найближчі дні».

«Це не був ідеальний момент, щоб щось говорити. Ми зробили щось екстраординарне, це унікальний момент. Я висловився, але не повинен був цього робити. Втім, щось станеться. Це не був належний момент, але я говорив чесно.

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Протягом тижня я збираюся щось розповісти, тому що вболівальники завжди підтримували мене, вони в моєму серці. Момент не був підходящим, але я повівся чесно. Я кажу трохи, але якщо кажу, то кажу... Звичайно, мені є що сказати, але це не був правильний момент. Я не шкодую про це.

Гроші не проблема. Я виграв Лігу чемпіонів п'ять разів, отримав п'ять «Золотих м'ячів». Я і так вже був вписаний в історію, але тепер навіть більшою мірою. Я не засмучений, тому що знаю, що даю клубу.

Чи проведу ще один сезон в «Реалі»? Не можу нічого гарантувати. Не стану приховувати, у найближчі дні я висловлюся. Життя – це не тільки слава.

Що стосується Переса (президента "Реала". - УНІАН), то ми говорили, і я привітав його. Бурю роздувають там, де її немає», — цитує Роналду Marca.

Відзначимо, що відразу після фінального матчу ЛЧ Роналду двозначно висловився в телеінтерв'ю: "Мені було дуже добре в Мадриді. У найближчі дні я все скажу. Зараз треба насолоджуватися моментом". Таким чином португалець натякнув, що, ймовірно, залишить команду найближчим часом.