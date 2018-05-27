Президент УЄФА: в організації фіналів Ліги чемпіонів у Києві не було жодної помилки

Глава УЄФА Александр Чеферін подякував Києву і меру столиці Віталію Кличку за відмінну організацію фіналів Ліги чемпіонів.

Президент УЄФА Александр Чеферін високо оцінив рівень організації проведення фіналів Ліги чемпіонів у Києві.

«Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів.

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Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякуємо за гостинність. Я переконаний, що принаймні половина вболівальників повернеться до Києва знову.

Фінал Ліги чемпіонів – це велика подія, тому ви точно зможете організувати будь-яку подію», – зазначив Олександр Чеферін, передає офіційний сайт КМДА.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів "Реал" обіграв "Ліверпуль" - 3:1 - і в 13-й раз став володарем трофею. До цього у фіналі жіночої Ліги чемпіонів "Ліон" переміг "Вольфсбург" - 4:1.