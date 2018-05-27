Фінал Ліги чемпіонів Реал - Ліверпуль в Києві - найкращі і найяскравіші моменти (фотогалерея)

У столиці України в драматичному поєдинку визначився футбольний король Європи.

У суботу вперше в Україні відбувся фінальний матч найбільшого єврокубкового турніру - Ліги чемпіонів. В Києві на НСК "Олімпійський" мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль" визначили володаря трофея в сезоні-2017/2018.

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"Королівський клуб" підтвердив свого прізвисько у третій рік поспіль завоював Кубок чемпіонів, обігравши команду з Ліверпуля з рахунком 3:1. Результат зустрічі вирішили дві грубі помилки голкіпера англійців Лоріса Каріуса. Голи у складі "Реала" забили Карім Бензема і Гарет Бейл (двічі). У складі "Червоних" єдиний гол в активі Садіо Мане.

Більшу частину поєдинку "Ліверпуль" провів без свого лідера - єгипетського форварда Мохамеда Салаха, який травмувався в середині першого тайму.

Пропонуємо згадати найяскравіші моменти зустрічі завдяки фотогалереї Reuters.