Знаменитий телеведучий готовий стати воротарем Ліверпуля
Знаменитий британський телеведучий автошоу The Grand Tour, а в минулому Top Gear, Джеремі Кларксон не залишився в стороні від тролінгу воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса за підсумками вчорашнього матчу з "Реалом" у фіналі Ліги чемпіонів (1:3).
Нагадаємо, голкіпер "Ліверпуля" привіз у свої ворота два з трьох голів "Реала" у фіналі. Після його помилок забивали Карім Бензема і Гарет Бейл.
Кларксон в своєму Instagram опублікував фотографію, де він стоїть у воротах на футбольному полі, з підписом: «Дорогий Ліверпуль. Я доступний».
Кумедності моменту додає і той факт, що Кларксон є давнім шанувальником "Челсі", нагадує Sport Arena.
"Реал" обіграв "Ліверпуль" в київському фіналі Ліги чемпіонів і в третій раз поспіль тріумфував у турнірі.