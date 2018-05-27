Знаменитий телеведучий готовий стати воротарем Ліверпуля

Відомий британський ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон потролив воротаря "Ліверпуля" Каріуса.

Знаменитий британський телеведучий автошоу The Grand Tour, а в минулому Top Gear, Джеремі Кларксон не залишився в стороні від тролінгу воротаря "Ліверпуля" Лоріса Каріуса за підсумками вчорашнього матчу з "Реалом" у фіналі Ліги чемпіонів (1:3).

Нагадаємо, голкіпер "Ліверпуля" привіз у свої ворота два з трьох голів "Реала" у фіналі. Після його помилок забивали Карім Бензема і Гарет Бейл.

Кларксон в своєму Instagram опублікував фотографію, де він стоїть у воротах на футбольному полі, з підписом: «Дорогий Ліверпуль. Я доступний».

Dear Liverpool. I'm available A post shared by Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) on May 26, 2018 at 2:31pm PDT

Кумедності моменту додає і той факт, що Кларксон є давнім шанувальником "Челсі", нагадує Sport Arena.

"Реал" обіграв "Ліверпуль" в київському фіналі Ліги чемпіонів і в третій раз поспіль тріумфував у турнірі.