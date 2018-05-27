Роналду встановив рекорд Ліги чемпіонів і запропонував перейменувати змагання на свою честь

Португальський форвард виграв ЛЧ 5 разів.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів у шостому сезоні поспіль.

Португалець забив 15 голів в головному єврокубковому турнірі в сезоні-2017/18 і таким чином виграв шосту поспіль гонку бомбардирів в ЛЧ.

Загалом за кар'єру він вигравав гонку бомбардирів 7 разів (враховуються не тільки випадки, коли Кріштіану був найкращим бомбардиром одноосібно, але і коли він ділив це звання з кимось ще). Жоден інший футболіст не ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів в 7 різних сезонах.

Крім того, Роналду став найтитулованішим гравцем в історії сучасної Ліги чемпіонів (стільки ж перемог в Кубку чемпіонів – в іншої легенди "Реала" Альфредо Ді Стефано).

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Перемога «Реала» в сезоні-2017/18 стала для КріРо п'ятою в кар'єрі: першу Лігу чемпіонів Кріштіану взяв з «Манчестер Юнайтед», ще чотири – з "Реалом".

Після фінального матчу з "Ліверпулем" Роналду відповів на питання про те, чи розчарований він тим, що не забив у вирішальному поєдинку.

«Хто знову став найкращим бомбардиром? Я виграв Лігу чемпіонів уп'яте, знову забив більше за всіх, я не можу бути розчарований. Лігу чемпіонів треба перейменувати в CR7 Champions League», – сказав Роналду.

Як повідомляв УНІАН, вчора на "Олімпійському" мадридський "Реал" обіграв англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1. Для "Реала" це 13-та перемога в Кубку чемпіонів в історії (абсолютний рекорд).