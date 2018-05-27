Потягнув усіх вниз: воротар «Ліверпуля» вибачився перед командою за свою гру у фіналі ЛЧ

Перший гол у ворота "Ліверпуля" став результатом грубої помилки Каріуса.

Голкіпер «Ліверпуля» Лоріс Каріус щиро вибачився перед командою за свою гру на фінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реалу».

Так, перший гол, забитий Карімом Бенземою «Ліверпулю», став результатом грубої помилки Кариуса.

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«Я нічого не відчуваю зараз. Сьогодні я підвів свою команду у грі», – сказав футболіст у коментарі talkSPORT відразу після матчу.

Каріус вибачився перед своїми товаришами по команді та клубом, визнавши, що його помилки коштували дорого.

«Я просто відчуваю жаль за свою команду. Я знаю, я потягнув їх вниз сьогодні», – заявив футболіст.

«Це дуже складно зараз, але таке життя голкіпера. Ти маєш знову підняти голову», – уклав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 маяв Києві на НСК Олімпійський завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому іспанський "Реал" (Мадрид) обіграв англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.